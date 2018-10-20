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Kars'ta renk cümbüşü yaşanıyor

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars’ta, sonbaharın gelmesiyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, sonbaharın gelmesiyle adeta renk cümbüşü yaşanıyor.


Dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Kars, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü. Ağaçlarından dökülen altın rengi yaprakları ve sararan ağaçların arasındaki tarihi evler kart postallık görüntüler ortaya çıkarıyor.


Kars, kent merkezinde de Sonbahar'ın eşsiz güzelliği insanları adeta büyülerken, rüzgarın etkisiyle savrulan yapraklar, yeşil ve sarıyla bütünleşen kentte, Karslılara doya doya sonbaharı yaşatıyor.

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