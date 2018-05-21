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21 Mayıs 2018 13:05

Kars’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kars’ta öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı.

Kars’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

21 Mayıs 2018 13:05


Meteoroloji tarafından önceden uyarısı yapılan etkili sağanak yağış, kendini gösterdi. Kentte öğlen saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran yağmur caddeleri sular altında bırakırken, çok sayıda işyerinin bodrumuna su doldu.


Yağmurun etkili olduğu kentte yağmurdan kaçan vatandaşlar iş yerlerine, duraklara ve petrol istasyonlarına sığındı.


Öte yandan, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü de Erzurum, Kars ve Ardahan genelinde şiddetli yağışlardan dolayı, oluşması muhtemel risklere ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunmuştu.




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