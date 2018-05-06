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06 Mayıs 2018 12:03

Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

Kars’ta etkili olan sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı.

Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

06 Mayıs 2018 12:03


Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran yağmur nedeniyle caddeler sular altında kalırken, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Çok sayıda iş yerini su basarken, vatandaşlar iş yerlerine dolan yağmur suyunu boşaltmak için uzun süre mücadele verdi.


Her yağmur yağdığında iş yerinin önünün göl olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Yeni değil, 30 yıllık kaderimiz. Kars 6 belediye başkanı değiştirdi, hiçbiri bu caddeye bakmadı, el atmadı. Hepsi geldiğinde ilk burayı yapacağız dediler. Hepsi sonraya bıraktılar. Burası Türkiye’nin dışında başka bir şehir, burası Türkiye sınırları içerisinde değil. O yüzden ilgilenmiyorlar. Bizde artık vazgeçtik, kimseden bir şey istemiyoruz. Çünkü istesekte taleplerimiz boşa gidiyor” diyerek tepki gösterdiler.


Yetkililer, vatandaşları sel baskınlarına ve dolu yağışına karşı uyardı.




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