Kars’ta sağanak yağmur caddeleri sular altında bıraktı

Çok sayıda iş yerinin bodrumuna ise su doldu.

Kars’ta akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran yağmur, cadde ve sokakları sular altında bırakırken, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Karşıdan karşıya geçmek için asfalt üzerine taş ve tahta dizen vatandaşlar yine ıslanmaktan kurtulamadı. Yaklaşık 40 dakika süren sağanak yağmur, kentte özellikle araç trafiğini tıkadı. Yağmurdan iş yerlerinin bodrumlarına su dolan vatandaşlar ise ne yapacağını şaşırdı. Kars’ta sağanak yağmurun hafta sonu da etkili olacağı öğrenildi.