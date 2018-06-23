Kars’ta sanayi sitesi sular altında kaldı

Yaklaşık 20 dakika yağan yağmur, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan iş yerlerini sular atında bıraktı.

Kars’ta son günlerde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağışın etkili olduğu kentte sanayi bölgesinde bulunan iş yerlerinin içerisine su doldu. Caddelerin göle döndüğü bölgede vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerine dolan suyu boşalttı.

Kanalizasyon şebekelerinin tıkandığı sanayi bölgesinde vatandaşlar iş makineleriyle iş yerlerine gelen suyun yönünü değiştirdi. Sanayi bölgesinde sular içerisinde kalan araçlar ise iş yerleri sahiplerince yüksek yerlere çekildi.

Vatandaşlar her yağmur yağdığında aynı sıkıntıları yaşadıklarını belirterek yetkililerden sorunlarının giderilmesini istedi.