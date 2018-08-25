Kars’ta şelaleden düşen genç yaralandı

Yaklaşık 15 metreden düşen genç vatandaşların yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Kars Valiliği’nce çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılan Susuz Şelalesi’ni gezmeye giden bir kişi dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten kayarak aşağıya düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç uzun süre aşağıda kaldı. Yaralının yardımına vatandaşlar koştu. Şelalenin altına kadar inen vatandaşlar yaralıyı hortum yardımıyla yukarıya çekti. Korkuluklardan yukarı çıkarılan genç, özel araç ile hastaneye götürüldü.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten kayarak aşağıya düşen gencin kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, etraftaki tüm uyarı levhalarına rağmen gencin çiftleri aşarak aşağıya nasıl düştüğü ise bilinmiyor.