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30 Temmuz 2018 10:12

Kars’ta sıcak havada çiftçilerin ot toplama mesaisi

Kars’ta kış hazırlıkları için kolları sıvayan çiftçiler, kavurucu sıcağa aldırış etmeden balyalanan otları toplamaya başladı.

Kars’ta sıcak havada çiftçilerin ot toplama mesaisi

30 Temmuz 2018 10:12


Yazın kavurucu sıcağına rağmen hayvanları için kış hazırlıklarını sürdüren çiftçiler, bir hafta önce biçtikleri ve balyalanan otları 32 derece sıcağa aldırış ellerindeki dirgenler ile traktör römorkuna yüklüyor.


Çiftçiler sabahın erken saatlerinde başlattıkları ot toplama mesaisini akşam saatlerine kadar sürdürüyor. Kavurucu güneş altında mesai yapan çiftçilerden İbrahim Sofuoğlu, “Halatımızı yaptık, şükür çekiyor. Hava sıcak. Çok şükür bu sene mükemmel, haddinden fazla ot var” dedi.


İklim şartları nedeniyle yılda sadece bir kez tarlalardan ürün aldıklarını ve hasatlarını kısa sürede toplamalarını gerektiğini ifade eden çiftçi Tanju Markoç, “Ekin zamanı ekinimizi biçiyoruz. Topluyoruz, hayvanlarımızın rızkını topluyoruz. Hava sıcak, hava sıcaklığı bir şey değil. Mazotumuz pahalı, çalışamıyoruz. Yani traktörü işletemiyoruz” diye konuştu.


Öte yandan Kars’ta etkili olan ve 32 dereceyi bulan hava sıcaklığında güneş altında çalışan çiftçiler, aşırı sıcaklardan dolayı dinlenerek çalışıyor. Çiftçilerden bir kısmı balyalanmış otları dirgenler ile traktöre taşırken, traktör römorkunda bulunan çitçiler ise otları yerleştiriyor.


Çiftçilerin akşama kadar devam eden biçin mesaisi devam ediyor. Mahsullerini bir evvel toplamak isteyen çitçiler zaman zaman da gece yarısına kadar çalışıyor.




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