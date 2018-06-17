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17 Haziran 2018 19:22

Kars’ta silahlar konuştu: 1 yaralı

Kars’ta otomobilin içerisinde çıkan tartışmada silahlar çekildi.

Kars’ta silahlar konuştu: 1 yaralı

17 Haziran 2018 19:22

Otomobilin içerinde vurulan bir kişi kendini otomobilden atarak kurtardı.


Olay, Karadağ Caddesi’nde meydana geldi. 08 DA 709 plakalı otomobilin içerisinde oturan E.U. ile A.A. arasından bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle başlayan kavgada silahlar çekildi. Otomobilin içerinde silahla vurulan A.A. kendisini hareket halindeki otomobilin içerisinden dışarı attı. Hareket halindeki otomobil ise önündeki başka bir araca çarparak durdu.


Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, kurşunlama olayına karışan E.U. olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Otomobil içerinde ayağına 2 kurşun isabet eden A.A. olay yerine gelen ambulans ile Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan A.A.’nın durumunun iyi olduğu ve A.A.’nın sol ayak bileği ve bacağından yaralandığı öğrenildi. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.


Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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