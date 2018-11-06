Kars'ta sis etkili oldu

Kars'ta etkili olan sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Karslılar güne yoğun sisle başladı. Dereiçi mevkiinde bulunan tarihi binalar ve Kars Kalesi siste eşsiz görüntüler oluşturdu. Tarihi Kars Kalesi ve etrafında bulunan ağaçların arasında kalan Osmanlı Evleri görsel şölen sundu.

Sisle birlikte ortaya çıkan görüntü görenleri adeta büyüledi.

Bir taraftan görsel şölen sunan sis, diğer yandan da trafiği olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.