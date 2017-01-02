Kars’ta sis etkili oluyor

Kars’ta akşam saatlerinde etkili olan sis trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Kentte soğuyan havanın ardından akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, trafiğe çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Kentte etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Trafik ekipleri, trafiğe çıkan ve yoğun sis ile karşılaşan sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kars’ta etkili olan sis ve soğuk hava önümüzdeki günlerde etkili olması bekleniyor. Özellikle kent dışına çıkan sürücülerden dikkatli olmalarını isteyen trafik ekipleri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin yok denilecek seviyede olduğunu belirterek, sürücüleri uyardılar.