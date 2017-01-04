Kars’ta soğuklar etkisini sürdürüyor

Kars, son yılların en soğuk günlerini yaşıyor. Her yerin buz tuttuğu kentte çok sayıda araç ve su sayacı dondu.

Sibirya soğukları Kars’ı adeta dondurdu. Hava sıcaklığının gece eksi 32’yi gördüğü Kars’ta. Çok sayıda su abonesinin suyu dondu, çeşmeler kullanılamaz hale geldi. Caddeler ise buz pistine döndü. Gece sabaha kadar araçlarını çalıştıran vatandaşlar, Kars’ın son yılların en soğuk günlerini yaşadığını belirtti.

Araçların donmaması için önlemleri artıran sürücüler, araçlarının üzerine kat kat battaniye ve naylon çekerek soğuktan korumaya çalıştı.

Kars’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 32’yi gördü. Sabah saatlerinde ise hava sıcaklığı eksi 25 oldu. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi.