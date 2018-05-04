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04 Mayıs 2018 08:49

Kars’ta şüpheli çanta paniği

Kars’ta okullar bölgesinde kaldırıma bırakılan şüpheli sırt çantası, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı.

Kars’ta şüpheli çanta paniği

04 Mayıs 2018 08:49


Okullar bölgesi diye adlandırılan ve araç ile yaya trafiğinin yoğun olduğu Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi ile İnönü Caddesi kavşağında kaldırımda sırt çantası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.


Bunun üzerine harekete geçen polis, olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatan polis, olay yerine Bomba İmha Uzmanını çağırdı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı özel giysisini giydikten sonra, kaldırım üzerinde bulunan şüpheli çantanın yanına giderek fünye yerleştirdi. Çevre güvenliği alındıktan sonra şüpheli çanta fünye ile uzaktan fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Patlatılan çantanın içerisinde kitap ve giysi çıktı. Çantadan çıkan malzemeler poşete konularak polis merkezine götürüldü.


Öte yandan araç ve yaya trafiğe kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı.




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