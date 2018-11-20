Kars'ta süs havuzları dondu

Kars'ta, termometreler eksi 9'u gördü. Kentte bulunan süs havuzları dondu.

Kars yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte sabah erken saatlerde de termometreler eksi 9'u gösterdi. Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta Mesut Yılmaz Parkı'nda bulunan Kaz heykelinin olduğu süs havuzları buz tutarak dondu. Su birikintilerinin buz tuttuğu Kars'ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.

Vatandaşlar ise Kars'a kışın geldiğini özellikle gece ve sabah erken saatlerde havanın çok soğuk olduğunu kaydettiler.