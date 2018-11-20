İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta süs havuzları dondu

Kars’ta, termometreler eksi 9’u gördü.

Kars'ta, termometreler eksi 9'u gördü. Kentte bulunan süs havuzları dondu.


Kars yağışının ardından etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte sabah erken saatlerde de termometreler eksi 9'u gösterdi. Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta Mesut Yılmaz Parkı'nda bulunan Kaz heykelinin olduğu süs havuzları buz tutarak dondu. Su birikintilerinin buz tuttuğu Kars'ta soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.


Vatandaşlar ise Kars'a kışın geldiğini özellikle gece ve sabah erken saatlerde havanın çok soğuk olduğunu kaydettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.