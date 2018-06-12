Kars’ta tatlı su kefallerinin ölüm göçü başladı

Kars’a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Geçit Sulama Barajının önünde yüzlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol alarak yumurtalarını bırakacak güvenli yerlere çıkıyor. Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda göçün başlaması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kars Çayı’nda yaşayan tatlı su kefallerinin her yıl haziran ayında üreme dönemi nedeniyle akarsularda göç etmek için verdiği mücadele ilginç görüntülere sahne oluyor.

Geçit köyü sınırları içerisinde bulunan Geçit Sulama Barajı önünde toplanan binlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere barajın akarına atlayarak yukarı çıkmak istiyor. Ancak yüksek olan baraj setini aşamayan balıklar her defasında düşerek tekrar atlıyor. Balıkların göçünü izlemek için ise vatandaşlar bölgeye akın ediyor.

Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi ya martılara yem oluyor ya da balıkçılar tarafından avlanıyor. Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için şelaleler ve derelere sürüler halinde akın ederken, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise zıplayarak geçmeye çalışıyor.