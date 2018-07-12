Kanalizasyon şebekesinden çıkan su ve pis koku insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü’nce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan’ın talimatlarıyla ıslah edilerek temizlenen Bayrampaşa Deresi, Bayrampaşa TOKİ konutları ile bölge de bulunan mahallelerin ana kanalizasyon şebekesinin tıkanmasıyla dışarıya çıkan pis sular yaklaşık 1 aydır dereye akıyor. Dereye akan kanalizasyon şebekesi buradan da Kars Çayı’na dökülüyor.

Kanalizasyon şebekesinin tıkandığını defalarca belediye yetkililerine ilettiklerini ifade eden mahalle sakinlerini, sorunlarının çözülmediğini belirttiler.

Kanalizasyon şebekesinden taşarak dışarı çıkan suların insan ve hayvan sağlığını da olumsuz etkilediğine dikkat çeken vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarının da kanalizasyon suyu içtiklerini kaydettiler.

DSİ’nin yıllarca el vurulmayan ve adeta mikrop yuvası olan Bayrampaşa Deresi’ni ıslah ederek temizlediğini hatırlatan vatandaşlar, derenin yeniden kirlendiğini ve Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta’dan sorunlarına çözüm bulmasını istediler.