Kars’ta tipiye yakalanan 8 kişi kurtarıldı

8 kişi, donmak üzereyken son anda kurtarıldı.

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü Darboğaz Yaylası’na su tamiri için çıkan 8 kişi, bir süre sonra tipiye yakalandı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Dört bir taraftan yapılan aramaya AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ve UMKE katıldı. Yapılan aramalar sonucunda donmak üzere olan 8 kişi kurtarıldı. Ambulanslara taşınan 8 kişiden 6’sı Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin durumlarının ağır olduğu bildirildi.