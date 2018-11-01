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Kars'ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldı

Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet verecek olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne bağlı olarak hizmet verecek olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi açıldı.


Gaffar Okkan Bulvarı Hekimevi yanında hizmet giren Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hasta kayıtlarına başladı.


Psikiyatri Uzmanı Doktor Talat Bayburtluoğlu Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin (TRSM) Kars'ta hayata geçtiğini ve merkeze başvuru yapmak isteyen hastaların Harakani Devlet Hastanesine, Aile Hekimlerine veya bizzat kendilerine başvuru yapmalarını istedi.


Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin Türkiye'de ilk kez 2008 yılında hizmete girdiğini belirten Uzm. Dr. Bayburtluoğlu, dünden bugüne sağlıkta gelinen noktayı anlattı.


Ruhsal hastalıkların yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 25 olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Bayburtluoğlu, “Biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak tanımlanan insan için sağlık, ruhsal, bedensel ve sosyal olarak tam iyilik hali şeklinde tanımlanmaktadır. Ruh sağlığı hizmetleri toplum temelli bir yapılanmayı gerektirir. Çünkü, Ruhsal hastalıkların yaşam boyu görülme sıklığı yüzde 25'tir ve ruhsal rahatsızlığı olanların ancak 1/3'ü tedavi alabilmektedir” dedi.

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