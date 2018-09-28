İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta trafik kazası: 1 ölü

Kars’ta sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kars'ta sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Digor ilçesine bağlı Hanlar Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kars'tan Digor istikametine seyir halindeki minibüs, aynı istikamete seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü K.Ç. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerinden kaçan kamyon sürücü ise Halıkışlak'ta jandarma ekiplerince yakalandı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölgeye güvenlik şeridi çekerken, 112 ekipleri ise minibüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Güvenlik güçlerince bölgede yapılan incelemelerin ardından minibüs sürücüsünün cansız bedeni Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçarken Halıkışlak köyünde yakalanan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.