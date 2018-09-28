Kars'ta trafik kazası: 1 ölü

Kars'ta sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Digor ilçesine bağlı Hanlar Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kars'tan Digor istikametine seyir halindeki minibüs, aynı istikamete seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü K.Ç. olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerinden kaçan kamyon sürücü ise Halıkışlak'ta jandarma ekiplerince yakalandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma bölgeye güvenlik şeridi çekerken, 112 ekipleri ise minibüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçlerince bölgede yapılan incelemelerin ardından minibüs sürücüsünün cansız bedeni Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçarken Halıkışlak köyünde yakalanan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.