Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Vali Hüseyin Atak Bulvarında meydana geldi. Ardahan istikametin Kars istikametine seyir halindeki Ş.K. yönetimindeki 06 FG 5830 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil sırt üstü durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ş.K. yaralandı.
Yaralı Ş.K. vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının ilk müdahalesini kaza yerinde yaptı.
Daha sonra ambulansa alınan yaralı Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.