Kars’ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars’tan Sanayi Sitesi’ne seyir halindeki kamyonet ile Kümbetli Köyünden Kars’a seyir halindeki minibüs çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yoldan çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralının ilk müdahalesini kaza yerinde yaptıktan sonra yaralı ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.