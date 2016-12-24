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24 Aralık 2016 15:11

Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kars’ta trafik kazası: 2 yaralı

24 Aralık 2016 15:11

Kars-Susuz-Arpaçay yolunda meydana gelen trafik kazasında köprü bariyerlerine çarpan otomobil Kars Çayı’na uçmaktan son anda kurtuldu. Feci kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kars Susuz karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kars’tan Susuz istikametine seyir halinde olan H.K. yönetimindeki 36 FH 100 plakalı otomobil, havanın karlı yolun da buzlu olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil köprünün kopan bariyer demirine çarparak durdu. Feci kazada otomobil sürücüsü H.K. ile otomobilde bulunan M.Z.K. yaralandı. Yaralılar güzergahı kullanan sürücülerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Kars’ın Susuz ilçesinde bulunan şehit taziye evinden dönen ambulanslar olay yerinde durarak sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Vatandaşların yardımıyla ambulanslara alınan yaralılar Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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