Kars’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Kars Ardahan Karayolu 12. Kilometresinde bulunan Mezra Köyü Kavşağı’nda meydana geldi. Kars’tan

Arpaçay istikametine seyir halindeki M.Y. sevk ve idaresindeki sigara taşıyan minibüs ile yine aynı güzergaha seyir halindeki C.T. sevk ve idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan C.T., M.Y. ve E.B. yaralandı. Yaralılar güzergahı kullanan sürücülerin yardımıyla araçlarından çıkarıldı. Olay yerine polis, jandarma ve ambulans çağrıldı. Olay yerinde gelen 112 ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerini kaza yerinde yaptı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Çift şeritli Kars Ardahan karayolunun Mezra Köyü kısmında trafik ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak kaza yerine Karayolları ekipleri ile çekici çağırdı. Karayolları ekipleri yolu temizlerken, kaza yerine gelen çekicilerle araçları yoldan kaldırdı. Yol daha sonra yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan kazada yaralan ve Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kars Ardahan Karayolu’nda meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tahkikat başlatıldı.