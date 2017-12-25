Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 16:31

Kars’ta trafik kazası: 5 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kars’ta trafik kazası: 5 yaralı

25 Aralık 2017 16:31

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.


Kaza, Kars-Ardahan Karayolunda meydana geldi. Kars’tan Ardahan istikametine seyir halindeki 25 AJ 987 plakalı kamyon, Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeki 36 FA 734 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, burada ilk tedavilerini yaptıktan sonra yaralılar ambulanslara alınarak Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARS HABERLERİ
KARS HAVA DURUMU
3
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    3°C
  • Çarşamba
    Sisli
    6°C
  • Perşembe
    Sisli
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç