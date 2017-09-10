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10 Eylül 2017 10:45

Kars’ta trafik kazası: 7 yaralı

Kars’ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kars’ta trafik kazası: 7 yaralı

10 Eylül 2017 10:45


Kaza, Cumhuriyet Caddesi Kent Konseyi önünde bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin kimlikleri belirlenemeyen kazada 36 FP 126 plakalı otomobil ile 36 AF 002 plakalı otomobil çarpıştı. Feci kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 4 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan yaralının çocuk olduğu bildirildi. Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 3 yaralının ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Cumhuriyet Caddesi’nde trafik ışıklarında meydana gelen ve toplam 7 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.




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