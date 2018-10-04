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Kars'ta Türkiye güven huzur uygulaması

Kars’ta 38 ekip, 290 polisin katılımıyla “Türkiye Güven Huzur” uygulaması yapıldı.

Kars'ta 38 ekip, 290 polisin katılımıyla “Türkiye Güven Huzur” uygulaması yapıldı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, TEM, KOM, Özel Hareket ve trafik ekiplerinin katılımıyla il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” 6 Asayiş Uygulamasına 38 ekip ve 290 polis katıldı.


Yapılan uygulamada, bin 216 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 653 kişinin kaba üst yoklaması yapılırken, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret suçlarından aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Uygulamada, 106 umuma açık işyeri kontrol edildi, 1 işyerine idari işlem uygulandı, Toplam 99 araç trafik yönünden kontrol edilirken, 2 araca bin 284 lira para cezası kesildi.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde mevcut huzur ve güven ortamının devamı, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilgili etkin ve kararlı çalışmalarımıza devam edilecektir” denildi.

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