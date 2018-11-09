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Kars'ta ulaşıma sis engeli

Kars’ta gece başlayan ve sabah da etkisini sürdüren sis, özellikle havayolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

Kars'ta gece başlayan ve sabah da etkisini sürdüren sis, özellikle havayolu ulaşımını olumsuz etkiledi.


Kentte geceden bu yana etkili olan sis, hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin sıfıra düştüğü Kars'ta, bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı uçak seferleri de gecikmeli yapılacak. Kars Harakani Havalimanı yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini bildirdi.

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