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01 Haziran 2018 16:45

Kars’ta uyuşturucu operasyonu

Kars’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Kars’ta uyuşturucu operasyonu

01 Haziran 2018 16:45


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, kent merkezinde 3 kişi tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı ihbarının alınması üzerine çalışma başlatıldı.


Narkotik ekiplerince yapılan araştırmalarda ihbara konusu şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesi üzerine ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada, 5 gram uyuşturucu madde ve 12 adet uyuşturucu hap ile birlikte 1 adet 9 mm çapında tabanca , bu tabancaya ait şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler hakkında TCK-188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) suçu kapsamında adli işlem yapıldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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