Kars'ta uyuşturucu operasyonu

Kars'ta polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına ve sokakların uyuşturucudan temizlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Narkotim ekipleri Özel Hareket Polisleri işliğinde uyuşturucu tacirlerine evine operasyon düzenlendi. Bir anda karşılarında polis gören uyuşturucu tacirleri ne yapacaklarını şaşırdı.

Polis evde yaptığı aramada bir av tüfeği ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda, şüpheli 6 kişi, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelileri Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise ‘Adli Kontrol Şartı' ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla ve artarak devam etmektedir” denildi.