Kars’ta vatandaşların bulduğu yaralı kızıl şahin tedavi edilecek

Kars’ın Selim ilçesi Gelinalan köyünde köylüler tarafından yaralı halde bulunun kızıl şahin, Kars’a getirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gökhan Aşatır isimli vatandaşın Kars’a getirdiği ve ayağında kırık bulunan kızıl şahin, DKMP Kars Şube Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Gelinalan köyünde akrabaları tarafından bulunan şahini Kars’a getirerek yetkililere teslim ettiğini söyleyen Gökhan Aşatır, “Köyde arkadaşlarımız yaralı bir şahin bulmuşlar. Kars’a geldiğim için bana teslim ettiler. Buraya getirdik, yetkilere haber verdik. Yetkililer gelip alarak üniversiteye götürdüler. Tedavisi yapıldıktan sonra doğaya kazandırılacak” dedi.

Gökhan Aşatır, “Bir hayvansever olarak tabi duyarsız kalmadık. Bunu yetkililere hemen bildirdik. Doğaya kazandırılması için güzel bir şey, elimizden geleni yaptık. Yetkililer tarafından iyileştirilmesini bekliyoruz. Ondan sonra doğaya kazandırılacak inşallah” diye konuştu.

Daha sonra hayvansever vatandaştan alınan kızıl şahin tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Tedavi altına alınan kızıl şahinin güçten düştüğü ve ayağında kırık bulunduğu tespit edildi.