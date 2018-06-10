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10 Haziran 2018 11:35

Kars’ta yavru ayı biberonla besleniyor

Kars’ta annesinden uzaklaşan, köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanan ve tedavi altın alınan yavru boz ayı biberonla besleniyor.

Kars’ta yavru ayı biberonla besleniyor

10 Haziran 2018 11:35


Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yavru boz ayı, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınmıştı. Tedavi altına alındığı Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin maskotu haline gelen yavru ayı biberonla besleniyor. Merkez çalışanları yavru ayının üzerine titriyor.


Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının ilgisiyle şımaran yavru ayı, tamamen iyileştiğinde doğal ortamına bırakılacak.




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