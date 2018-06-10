Kars’ta yavru ayı biberonla besleniyor

Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan yavru boz ayı, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınmıştı. Tedavi altına alındığı Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin maskotu haline gelen yavru ayı biberonla besleniyor. Merkez çalışanları yavru ayının üzerine titriyor.
Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanlarının ilgisiyle şımaran yavru ayı, tamamen iyileştiğinde doğal ortamına bırakılacak.