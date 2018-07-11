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11 Temmuz 2018 10:24

Kars’ta yavru puhuların tedavisi sürüyor

Kars’ta bulunan yavru puhuların tedavisi sürüyor.

Kars’ta yavru puhuların tedavisi sürüyor

11 Temmuz 2018 10:24


Kars’ın Sarıkamış ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan orman baykuşu ‘puhu’ Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde tedaviye alınan yavru puhuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yavru puhuların bakımlarını üstelenen merkez çalışanları, puhuları kendi elleriyle besliyor.


Puhuların yiyeceklerini kendilerinin avlaması gerektiğini belirten görevliler, hayvanların hazırladıkları yiyecekleri zaman zaman yemediklerini söyledi.


Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi ve bakımları devam eden yavru puhular, uçma aşamasına geldiklerinde bulundukları yere bırakılacak.




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