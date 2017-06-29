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29 Haziran 2017 12:00

Kars’ta Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı

Kars’ta Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı.

Kars’ta Yaz Spor Okulları’nın açılışı yapıldı

29 Haziran 2017 12:00

Yaklaşık 29 branşta açılan spor okullarında sağlığı yerinde sportmen bir nesil yetiştirmek hedefleniyor.


Kars Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne ait Halitpaşa Mahallesi’nde bulunan Sentetik Sahada açılışı yapılan Yaz Spor Okulları’nda 36 branşta, 29 dalında uzman spor hocaları tarafından öğrenciler eğitilecek.


29 Haziran, spor teşkilatrının 79. Kuruluş yıldönümü ve İl Spor Merkezlerinin açılış günü olduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gürsel Polat, “Bilindiği gibi İl Spor Merkezlerinin amacı, çocuk ve gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, içki, sigara ve diğer tüm zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve korumaktır” dedi.


Polat, “Ruhen ve bedenen sağlığı yerinde sportmen bir nesil yetiştirmek ve spora yönlendirmek amacıyla 81 il ve ilçelerimizde her yıl uygulanan il spor merkezleri, bu yılda ilimizde Futbol, Basketbol, Hentbol, Güreş, Atletizm, Voleybol, Boks, Badminton, Kayak, Satranç, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Dağcılık, Tenis, Kick Boks, Muay-Thai, Jimnastik, İzcilik, Bocce, Bowling, Dart, Bilardo, Oryantiring, Özel Sporcular, Taekwando, Wushu (Kağızman),Karate, Yüzme, Judo spor branşlarında açılmış bulunmaktadır” diye konuştu.


Açılışı yapılan Yaz Spor Okulları’na katılan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlenirken, öğrencileri aileleri ise ilk günlerinde yalnız bırakmadı.




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