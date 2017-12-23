Kars’ta zemheri ayında bahar yaşanıyor

Kentte iki gündür etkili olan sıcak havadan dağların karı karı eridi, Kars Çayı’nın buzları çözüldü.

Kars’ta, son günlerde etkili olan Sibirya soğukları, yerini bahar havasına bıraktı. Kış aylarının en soğuk günlerinin yaşandığı kentte birden bire hava sıcaklığının eksi 15’lerde artı 2 dereceye düşmesi şaşkınlıkla karşılandı.

“Eski kışlara göre çok sert, çok şiddetli bir hava olması lazım”

Sibirya soğuklarında havaların ısınmasını ve yağmur yağmasını kendilerini şaşırttığını ifade eden vatandaşlar, “Vallahi Allah’ın hikmeti, Allah ne demişse odur. Aralık ayında yağmur, yani görülmemiş bir şey. Kars’ta, bu mevsimde, bu yağmur, Ocak ayına girmek üzereyiz. Şimdi bu ayda, bu yağmur, bence çok iyi, yani eski kışlara göre çok sert, çok şiddetli bir hava olması lazım. Eskilere göre, şuanda yağmur yağıyor” dedi.

“İklimlerin değiştiğini görüyoruz”

İklimlerin değiştiğini belirten Cahit Nayki, “Vallahi çok güzel bir şey, yani şu açıdan iyi iklimlerin değiştiğini gösteriyor. Barajlar etkisiyle, hayırlısı olsun. Alışım olmadığımız doğru da, iklimler değişiyor artık, bu tür şeylere alışmamız lazım. Bu döneme alışacağız, böyle gider” diye konuştu.

Öte yandan, Kars’ta, havaların birden bire ısınmasıyla dağlarda bulunan karlar eridi. Aşırı soğuklardan donan Kars Çayı ise kısmen çöldü. Kars’ta yağışlı ve sıcak havanın akşamda devam edeceği öğrenildi.