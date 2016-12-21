Kars’taki terör operasyonunda 4 tutuklama

KARS (İHA) – Kars’ta polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 4’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı oldukları", "terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunarak örgütün yargı ayağını oluşturdukları" ve "terör örgütünün propagandasını yaptıkları" gerekçesiyle 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 kişiden 5’i bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 kişiden 4’ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.