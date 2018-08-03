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03 Ağustos 2018 11:34

Kars’tan 80 ile kurban sevki yapılacak

Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olan Kars’tan 80 ile büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvan sevkiyatı yapılacak.

Kars’tan 80 ile kurban sevki yapılacak

03 Ağustos 2018 11:34

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, Kars’tan Türkiye’nin 80 iline resmi olarak kurban sevki 6 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak.


Resmi kurban sevkiyatının başlamamasına rağmen Kars’tan Türkiye’nin farklı noktalarına büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevkiyatı ise devam ediyor.


Kurban sevkiyatının 6 Ağustos 2018 tarihinde başlayacağını ifade eden Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, “İlimiz hayvancılığın çok yoğun olarak yapıldığı iller sıralamasında en önde olan illerden birisidir. Türkiye sıralaması olarak bakarsan 5 veya 6. sırada hayvan varlığına sahip iller arasındayız. İlimiz Türkiye’nin 80 vilayetine başta besilik hayvan olmak üzere, kasaplık ve kurbanlık ihtiyacını bölge olarak Erzurum, Kars ve Ardahan olarak yüzde 20’sini, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayan bir iliz. Tabi bu dönemde kurban dönemi de yine yoğun olarak sevkiyatın, satışların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.


Dr. Hüseyin Düzgün, “Kurbanlık olarak direk kurban satış yerlerine, ya da hayvan pazarlarına sevkiyat başlamadı. Fakat yaklaşık bir aydır. İlimizden tanıdıkları işletmelere, yada başka illerdeki ikinci işletmelerine yetiştiricilerimiz bir aylık bir sürede 20 bin civarında büyükbaş, 10 bin civarında küçükbaş hayvan sevkiyatı yaptık. Türkiye genelinde hayvan pazarlarının, ruhsatlı hayvan pazarları ve kurban için kurulmuş olan hayvan satış yerlerinin açılması 6 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Bu sebeple yoğun sevklerimizde Pazartesi’nden itibaren başlayacaktır” diye konuştu.


Öte yandan Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden yapılan hayvan sevkiyatlarıyla 80 ilin kurbanlığı Kars’tan karşılanacak. Hayvan varlığı bakımından Türkiye’nin ilk 5 kenti arasında yer alan Kars’ta TIR’lara yüklenen kurbanlık hayvanlar, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere 80 kente gönderiliyor.




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