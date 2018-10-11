KAÜ 6. Uluslar arası EPOK Kongresi'ne ev sahipliği yapıyor

Uluslar arası Eğitim Programları ve Ortaöğretim Kongresi (EPOK)'a ev sahipliği yapıyor.

Kafkas Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen 6. Uluslar arası Eğitim Programları ve Ortaöğretim Kongresi Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kars tanıtım gösterisiyle devam eden Kongrenin açılış konuşmasını Düzenleme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Kaya yaptı.

Kongre de sırasıyla Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Ural, EPÖ Derneği Başkanı Prof. Dr. Özcan Demirel ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş selamlama konuşmalarını yaptı.

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK/ICCI-2018) tüm üniversitelerde eğitim bilimleri alanında çalışmalar yapan bilim insanlarını Kars'ta bir araya getirdi.

9 eş zamanlı salonlarda toplam 53 oturumda 291 bildiri ve 1 panel olmak üzere bilimsel çalışmaların sunumlarının gerçekleştirileceği kongre de, tüm üniversitelerde eğitim bilimleri alanında çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirip, bilgi ve deneyim paylaşımı, sorunlara çözüm arama, ortak akıl üretme ve ortak eylemi sağlamak. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi paneller, sözlü bildiri ve poster sunumları ile 3 gün devam edecek.

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinin bildiri özet metinleri, “Özetler Kitabı” olarak elektronik ortamda kitap formatında basılacak. Buna ek olarak bildiri metinleri, makale biçemine getirilerek Kars Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi ile Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisinde hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanacak.