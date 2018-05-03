KAÜ Araştırma Hastanesi, günde yaklaşık bin hastaya hizmet veriyor

Doç. Dr. Yakup Baykuş, hastanede dallarında uzman hekimlerce günde yaklaşık bin hastaya hizmet verdiklerini belirtti.

KAÜ Eğitim, Uygumla ve Araştırma Hastanesi’nin bölge hastanesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade Başhekim Yrd. Doç. Dr. Baykuş, gerek yatan hasta, gerekse ayakta tedavi gören hastaların, her türlü tahlillerinin de hastanede modern cihazlarla yapıldığını kaydetti.

Son günlerde bazı polikliniklerin kapalı olduğu yönünde medyaya çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Başhekim Yrd. Doç. Dr. Yakup Baykuş, KAÜ, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 7/24 vatandaşlara sağlık hizmetleri verdiklerini söyledi.

KAÜ Eğitim, Uygumla ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Yakup Baykuş, “Bildiğiniz üzere üniversite hastanemiz 2016 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 30. Sağlık Bölgesi ilan edilmiştir. Üniversite hastanemizde bu sağlık bölgesinin tek üniversite hastanesi, 3. basamak üniversite hastanesi konumunda, gelişmekte olan bir üniversiteyiz” dedi.

Baykuş, “Hastanemize yeni gelecek olan öğretim üyeleri ve uzman hekimler sayesinde kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Şuan da yaklaşık bin hasta kabulü yapmaktayız. Yeni açılan bölümlerimizle hizmet vermeye devam edeceğiz. Hastanemiz 7/24 esasına göre çalışmakta ve çalışmaya devam ederek Kars halkına hizmet vermeye de devam edecektir” diye konuştu.

Bölge hastanesi olma yolunda emin adımlarla yürüyen KAÜ Eğitim, Uygumla ve Araştırma Hastanesi’nde dikkat çeken önemli hususlardan birisi de Kars’ta çok önemli vakaların Harakani Devlet Hastanesi’ne değil de, Üniversite hastanesine sevklerinin yapılması. KAÜ Eğitim, Uygumla ve Araştırma Hastanesi yenilenen yüzüyle de dikkat çekiyor.