KAÜ Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatı yapıldı

Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 66 yaşındaki bir hastaya açık kalp ameliyatı yapıldı.

66 yaşında Mahir Can, sırta vuran göğüs ağrısı şikayetiyle Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine Acil Servisine müracaat etti.. 3 damarının tıkalı olduğu tespit edilen Can, Kalp Damar Cerrahisi tarafından açık kalp ameliyatına alındı. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın ardından 66 yaşındaki Mahir Can yoğun bakım ünitesine alındı.

Ameliyatın çok başarılı geçtiğini ifade eden Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Doğan, “Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ani gelişen kalp krizi şüphesi nedeniyle başvuran hastamız acil şartlarda koroner arter görüntülemesi için anjiografiye alındı. 3 damar tıkanıklığı tespit edilen hastamızı kalp ve damar cerrahisi kliniği yoğun bakım bölümüne yatırdık. Koroner bypass ameliyatı için hazırlıklara başlandı. Hastanın akut dönemindeki risklerini azaltmak amacıyla hastaya öncelikli olarak medikal tedavi uyguladık. Ardından Kalp Damar Cerrahisi ekiplerimiz tarafından açık kalp ameliyatına alındı. Ameliyatta tüm tıkalı damarları göğüs atar damarı da kullanılarak açıldı ve koroner bypass ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi” dedi.

66 yaşındaki Mahir Can'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Doğan, “Hastamız ani ve büyük bir kalp krizi geçirdiği için myokard dediğimiz kalp kası zaafiyeti vardı ve ameliyattan sonra düzeldi. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyattan sonra 66 yaşındaki amcamız yoğun bakıma alındı. Yoğun bakım sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Hasta şu anda nekahat döneminde olup, yakında tamamen iyileşmeyi bekliyor. Yaklaşık 6 aylık bir dönemden sonra kalp fonksiyonları tamamen normale dönecek olan hastamız, normal hayatına devam edecek” diye konuştu.

Karslı vatandaşların kalp-damar rahatsızlıkları için il dışına çıkmalarına gerek olmadığının altını çizen Prof. Dr. Doğan, “Kalp-damar hastalıkları günümüzde en sık görülen ölüm sebebidir. Özellikle şeker ve tansiyon hastaları başta olmak üzere, böbrek hastaları da dahil kalp-damar hastalıklarına normal insanlardan daha yatkındır. Şeker hastalarında sessiz kalp krizi dediğimiz bir özellikli durum mevcuttur. Dolayısıyla bu hasta grubunda kalp damarının ani tıkanmaları ve buna bağlı krizler sık görülmektedir. Toplumumuzda oldukça sık gördüğümüz ve genç yaşlardaki kişilerde de görülebilen bu ciddi rahatsızlık kalp anjografisi ile kolayca tespit edilmekte ve tedavisi hastanemizin Kalp Damar Cerrahisi kliniğinde başarıyla yapılmaktadır. Yani, Kars ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızın kalp-damar rahatsızlıkları için artık il dışına çıkmalarına gerek bulunmamaktadır. Kliniğimizin her türlü teknik donanım ve alt yapısı başta Rektör hocamız Prof. Dr. Sami Özcan olmak üzere sayın Dekanımız Prof. Dr. Kemal Sarıca ve sayın Başhekimimiz Dr. Öğretim Üyesi Yakup Baykuş'un destekleriyle tamamlanmış bulunmaktadır. Artık bölge halkı rahatlıkla her türlü açık kalp ameliyatı için hastanemize başvurabilir. Kars halkına hizmet için birçok öğretim üyemiz hastanemizde hizmet vermektedir. Tüm bölümler birbirleriyle bağlantılı olduğundan alt yapı konusunda hiçbir eksiğimiz bulunmamaktadır” şeklinde konuştu.

Yeniden açık kalp ameliyatina başladıklarını belirten Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Yakup Baykuş, özetle şunları söyledi.

“Uzun bir süre ara verilen açık kalp ameliyatıyla hocamız Prof. Dr. Ömer Faruk Doğan'ın göreve başlaması ve ekibimizin daha güçlü bir şekilde kurulmasıyla yeniden rutin bir sisteme girerek hizmet vermeye devam ediyor. İlk ameliyatımızı yaptık ve bundan sonra da ameliyatlarımız Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde devam edecektir.”

Öte yandan Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde bütün bölüm açık olması ve hastaları kabul etmesi vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.