KAÜ, Başkan Yıldırım'a fahri doktora unvanı verdi

Kafkas Üniversitesi'nin 2018-2019 yılı akademik yılı açılış ve lansman törenine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'a İşletme Anabilim Dalında Fahri Doktora Unvanı Rektör Prof. Dr. Sami Özcan tarafından verildi.

Bugün havayoluyla Kars'a gelen TBMM Başkanı Yıldırım, Kafkas Üniversitesi'nin yüz akı olan bin 22 kişilik Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılış kurdelasını kesti.

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, Kars Valisi Rahmi Doğan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın da katıldığı açılış programında Kafkas Üniversitesi'nin 2018 - 2019 yılı akademik yılı açılış ve lansman töreni yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kafkas Üniversitesinin tanıtım videosu gösterildi. Programda Kafkas Halk Oyunları ekibi tarafından yapılan gösteri davetliler tarafından büyük beğeni toplarken, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Türk Bayrağı hediye edildi. TBMM Başkanı Yıldırım Halk Oyunları ekibini tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kafkas Üniversitesi'nin 2018 - 2019 yılı akademik yılı açılış ve lansman töreninde KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan tarafından Kafkas Üniversitesinin kurulduğu günden bugüne kadar gelişme sürecini aktardı.

Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Alpaslan Yüce Kafkas Üniversitesi Senatosunun TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a İşletme Anabilim Dalında Fahri Doktora Unvanı verilmesi kararını açıklayarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Özgeçmişi okundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a İşletme Anabilim Dalında Fahri Doktora Unvanı Rektör Prof. Dr. Sami Özcan tarafından verildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Kafkas üniversitemizin 2018-2019 akademik öğrenim yılı açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Üniversite senatosu tarafından şahsıma tevcih edilen fahri doktora için rektörümüze senato üyelerimize ve emeği geçen bütün arkadaşlarım teşekkür ediyorum. Üniversitemize ve şehrimize değer katan çalışmaları sebebiyle değerli çalışma arkadaşım önceki dönem Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan, değerli komisyon başkanım ve bu üniversitemizin ilk öğrencisi olmuş yunus hocama emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KARS'IN TANITIMINA BOK BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

TBMM Başkanı Yıldırım, “Kafkas Üniversitesi 5 ayrı yerleşkede 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 18 Araştırma Merkezi olmak üzere toplam 45 akademik birimiyle 26 yıl boyunca irfan güneşiyle bu bölgeyi aydınlatmaktadır. Ülkemizin dört bir yanından, Kafkaslardan, Türki Cumhuriyetlerden gelen 21 bin evladımızın sosyal ve kültürel hayatına canlılık kazandırıyor. Gençlerimiz aynı zamanda bu tarihi şehrin tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. Bir zamanlar Doğu Ekspresiyle yaptığımız yolculuklar bitmek bilmezdi, artık Doğu Ekspresiyle yapılan yolculuklar nostaljiye dönüştü, sosyal medyada paylaşılabilir bir hal aldı” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN İLK ON SIRALAMASINA SOKTUK

Yıldırım, “Biri bana gelip sorsa mutluluk nedir? diye cevabım ülkemize hizmet etmektir. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek ibadet mesafesindedir. İbadet aşkıyla yaptığımız hizmetler zaman zaman 24 saatin yetmediği görülmektedir. Sadece şahsım değil içinde bulunduğum hükümetler döneminde de Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptık, adeta çağ atlattık. 16 yılda yaptığımız hizmetlerde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdık. Aynı şekilde alt yapı bakımından Türkiye'yi Dünyanın ilk on sıralamasına soktuk. Bu kolay olmadı, bunun arkasında alın teri var, Türk Milletinin duası ve desteği var. Türk Milleti denince, herkes onun içinde Türkü de, Kürdü de, Terkemesi de, Romanı da, Çerkezi de herkes, Azerisi de, ne diyor; Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev; ‘Biz iki devlet bir milletiz' geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte İzmir'de 6,5 milyar dolara mal olan star rafinerisinin açılışını yaptı. Bu yatırımla beraber 5 bin kişi oradan ekmek yiyecek.” diye konuştu.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLUNUN ÜZERİNDEN 13 SENE GEÇTİ

Yıldırım, “Demiryolları, havaalanları, limanlar, tüneller, akıl yolları yapılmasaydı Türkiye 3 kat büyüyebilir miydi?, gayrisafi millî hasılat 300 milyar dolarlardan 900 milyar dolarlara çıkar mıydı? Tabi ki çıkmazdı. Aynı zamanda demiryollarına yaptığımız yatırımların serhat şehrimiz Kars için de ayrı bir önemi var. Kars'tan Ermenistan'a oradan da Kafkaslara giden demiryolu kapalı. Dolayısıyla Azerbaycan'a doğrudan demiryolumuz yok. Bu çok büyük eksikliktir. Göreve geldiğimiz ilk gün dediğimiz ‘Azerbaycan ile Kars arasına bir demiryolu yapmamız lazım' dedik. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunu yapmak kolay olmadı. 2004 yılında konuşmalarına başladık, 2008'de inşaatına başladık ve 2017'de de açabildik. 750 kilometrelik bir mesafeyi 2004'den 2017'ye kadar 13 sene üzerinden zaman geçmiş. Neden bu kadar uzadı? Bu proje sıradan bir proje değil, bu proje bölgenin stratejisini değiştiren bir proje. Bu proje Orta Asya'dan Kafkaslara kadar giden tarihi ipek yolu, Türkiye'den de Londra'ya kadar demiryolu ağını birleştiren bir koridordur” şeklinde konuştu.

KARS BÖLGENİN LOJİSTİK ÜSTÜ OLACAK

Kars'ın Bölgenin Lojistik üstü olacağına dikkat çeken Yıldırım, özetle şunları söyledi:

“Türkiye asırlardan beri hep ticaretin ve medeniyetin beşiği olmuştur. Bu bölgede sadece Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattı yok, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) var, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucuyla Nahcivan'a bağlantı yapılacak olan bir proje var. Bu proje de gündemde olan projelerden bir tanesi. Bu projeyle şartlar olgunlaştığında, uygun hale geldiğinde hayata geçirilecek bir projedir. Kars bütün bu projeleri ele aldığımızda projelerin tamamlanmasıyla bölgenin lojistik üs haline gelmesinde büyük bir yol katetmiştir.”