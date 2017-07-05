Projenin yürütücüsü KAÜ Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. M. Şahin Bülbül, bu projenin temel amacının öğretmen adaylarının mesleki gelişimini yine öğretmen adaylarının gayretleriyle ders dışı faaliyetlerle tamamlamak olduğunu belirtti.

Bülbül, bu amaç doğrultusunda yaklaşık 20 alt proje tasarlanarak koordinasyonlu biçimde tamamlandığını söyledi.

Bu projenin öğretmen adaylarının kendi kendilerini eğitme projesi olduğunu ifade eden Bülbül, “Öğretmen yetiştirme politikalarının süreç içinde değişiklikler gösterebileceğini ancak çağın ilerisinde öğretmen yetiştirmenin ilkelerinin belli olduğunu ve DörtKare projesi bu ilkeler doğrultusunda oluşturulmuştur.Tüm eğitim fakülteleri, öğretmen adaylarının gelişimini destekleyecek bu tür tamamlayıcı ve bütüncül projeleri teşvik etmelidir, çünkü sadece ders almak öğretmenlik mesleğinin gereklerini tam olarak sağlamamaktadır” dedi.

DörtKare projesinin öncelikle öğretmen adaylarının yeterliliklerini belirlemekte ve bu yeterlilikleri arttırmanın ve yaygınlaştırmanın yollarını aramak olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. M. Şahin Bülbül, “Örneğin alt projelerden birisi olan ‘Kaçak Ders’ hafta içi akşam saatlerinde gitar, bağlama çalabilen Fransızca, Rusça, İşaret Dili konuşabilen, Kaligrafi, Karakalem becerisi olan öğretmen adaylarından arkadaşlarını eğitmeleri istenmiştir. Süreç sonunda enstrüman kullanma, yabancı dil öğrenme ve sanatsal konularda öğrencilerde gelişmeler gözlenmiştir. Bilgisayar konusunda iyi olan bir öğretmen adayı haftada iki saat bu alt projeye katılarak birçok arkadaşının bilgisayar ile olan sorunların çözüm yollarını göstermiştir” diye konuştu.

Atanamayan öğretmenler, nitelikli öğretmen yetiştirme sorunları ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasındaki uygulama farklılıkları öğretmen yetiştirme politikalarının tartışılmasına neden olduğunun altını çizen Bülbül, “Öğretmen adaylarının ihtiyaç duydukları mesleki bilgi ve beceriler, mevcut sorunları tanımanın ötesinde birden fazla çözüm üretebilecek ve aralarından uygun olanı isabetli tercih edebilecek nitelikte olmalıdır. Köy okulu görmeden, farklı zeka oyunlarını tanımadan, paylaşmadan, tartışmadan, uzlaşmadan ve yarışmadan alınacak bir diploma atanma şartlarını sağlamak için yeterli olabilir ancak nitelikli öğretmen olmak için yeterli değildir” şeklinde konuştu.

Öte yandan DörtKare projeleri; Öğretmen adaylarının hayallerini toplamak, Zeka oyunlarını tanıtıp yarışmalar düzenlemek, Öğrenci sempozyumu düzenlemek, şiir dinletisi, tiyatro ve turnuvalar düzenlemek, bazı kitap ve filmleri değiştirerek kullanmak, yiyeceklerini paylaşmak, öğrencilerle mektuplaşmak, sokakları ve sınıfları canlandırmak, toplantılar ve geziler düzenlemek diye sıralanabilir.