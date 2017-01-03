Kaymakam Keklik halk gününde vatandaşlarla buluştu

Kars’ın Selim İlçesi’nde geçtiğimiz günlerde kaymakamlık görevine başlayan Mehmet Keklik, muhtarlar ve vatandaşlarla halk gününde bir araya geldi.

Kaymakam Mehmet Keklik Başkanlığı’nda Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen halk toplantısında muhtarlar ve vatandaşların talep ve önerileri değerlendirildi.

Muhtarlar ve vatandaşların şikayet, talep ve beklentilerini dinleyen Kaymakam Mehmet Keklik, toplantının amacının kamu hizmetlerinin vatandaşlara en iyi şekilde sunulması ve vatandaşların hayat şartlarını iyileştirmekle görevli kamu görevlileriyle vatandaşların bir araya gelmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Keklik, “Selim’in gelişimi adına yapılması gereken projeleri değerlendirmek ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek etkin çözümler üretmek için toplandık. Halk toplantılarının her ay düzenli olarak yapacağız. Burada konuşulan konuları bizzat takip edeceğim” dedi.

Toplantıya, Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Coşkun Altun, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.