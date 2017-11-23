Kazadan kurtuldu, soğuğa yenik düştü

Kars-Digor Hanlar mevkiinde buzlanmadan dolayı yoldan çıkan pikap takla atarak şarampole uçtu. Feci kazada araçtan çıkan Mühendis Selçuk Vural (73), kaza yapan pikabın yaklaşık 5 metre ilerisinde donmuş bir şekilde bulundu. Sabah erken saatlerde kaza yaptığı ileri sürülen Selçuk Vural’ın baraj inşaatında mühendis olarak çalıştığı öğrenildi. Vural’ın takla atan araçtan yaralı olarak çıktığı, havanın kar yağışlı ve soğuk olmasından dolayı donarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaza mahalline gelen jandarma ve olay yeri ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kar altında kalan ve donarak hayatını kaybeden mühendisin cansız bedenini sedyeye koyarak ambulansa götürdü. Ambulans ile Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Selçuk Vural’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.