Kazlar kış mevsimine hazırlanıyor

Lezzetli kaz etiyle markalaşan Kars'ta besiciler, kış ayında kesilecek kazları besiye alarak daha sağlıklı olması için derede yüzdürüyor.

Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinde önemli yere sahip Kars'ta besiciler, kazlarını kış öncesi meralarda otlatıp derelerde yüzdürerek kışa en iyi şekilde hazırlıyor. Nisan ayında yumurtadan çıkan kaz yavruları kasım ayına kadar meralarda besleniyor. Ardından yaklaşık bir ay süreyle arpayla beslenen kazlar, kar yağdıktan sonra kesilip kışın satışa sunuluyor.

Kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen kaz etinin bin bir zahmetle hazırlandığını ifade eden Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Geçitköy sakinlerinden 79 yaşındaki Çeşminaz Danyıldız, "Kazlarımızın sağlıklı ve temiz olması için derelerde yüzdürüyoruz. Çünkü kaz suyu çok sever ve yüzdüğü zaman tüyleri de temizleniyor. Kazları kış için özel besiye alıyoruz. Bu sürede kar yağışlarının da başlamasıyla arpayla kar yedikten sonra kazlarımız kesilmeye hazır olur" diye konuştu.

"Kazların tanesi 200 liradan satışa sunuluyor"

Kazların tanesini 200 lira civarında satışa sunduklarını kaydeden Çeşminaz Danyıldız, "Kazlara çok zor bakıyoruz, kışın besliyoruz. Kümeste sonbahara kadar besliyoruz. Kardan sonra kazlar buz yiyor. Ondan sonra kazları kesiyoruz. Kesilen kazları bir hafta tuza koyuyoruz. Ondan sonra bir hafta asıyoruz kuruması için. Kar yağdıktan sonra kaz daha lezzetli olur" dedi.