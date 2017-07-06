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06 Temmuz 2017 15:34

KOTODER Başkanı Salih Şahin, “Kars Radyosu’nu geri istiyoruz”

Kısa adı KOTODER olan Kars Oyunları Türküleri ve Ozanları Derneği Başkanı Salih Şahin, Kars’ın kalkınması için TRT Kars Radyosu’nun geri verilmesinin şart olduğunu belirtti.

KOTODER Başkanı Salih Şahin, “Kars Radyosu’nu geri istiyoruz”

06 Temmuz 2017 15:34


Şahin, Karslı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı (UDH) Bakanı Ahmet Arslan’dan bu konuda gereken destek ve gayreti göstermesini istedi.


AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey’de, “Bu isteğe çok olumlu bakıyorum, Bakanımıza da ileteceğim’’ diyerek Şahin’e destek verdi.


Kars’ın sosyal kültürel ve ticari potansiyelinin artması için büyük gayretleri olan gazeteci, müzisyen ve KOTODER Başkanı Salih Şahin, sahipsizlikten kaldırılan TRT Kars Radyosu’nun yeniden kurulması gerektiğine dikkat çekti.


Gazeteci-Yazar Şahin , “TRT Kars Radyosu yayındayken Kars’a önemli hizmetler geldi, fabrikalar kuruldu. Kültürel ve sosyal alanda altın dönemi yaşandı. Halk müziğinde, ozanlık ve halk oyunlarında önemli başarılar sağlandı. Radyo kapandıktan sonra yapılan tesisler kaldırıldı. Kültürel erozyona uğrandı. Sosyal ve kültürel alanda yetim kaldık. Kültürümüz göçün halkın göçü de peşinden başladı. Kars’ın geleceği düşünülerek, köy olmaması için TRT Kars Radyosu’nun geri verilmesi şarttır” dedi.


TRT Kars Radyosu’nun kurulmasının önemli bir maddi külfet getirmeyeceğini, bir binaya yerleşileceğini hatırlatan Şahin, Milletvekili Selahattin Beyribey’den Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’a iletmesi için destek istedi. Milletvekili Beyribey’de , “Söylediklerinize katılıyorum. Kars’ın kültürel alandaki dibe vuruşu üzücüdür. Radyo bu anlamda önemli bir merhem olur. Sayın Bakanımıza da ileteceğim” diye konuştu.


TRT Kars Radyosu’nun kurulması ile Kars’ın komşu ülkeler ile Türkiye arasında önemli köprü olacağı, ticari, turizm ve kültürel bir merkez olacağına da dikkat çekildi.




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