Küçük Çatma şehitliğinin son durumu içler acısı

Arpaçay’a bağlı Küçük Çatma köyünde bulunan Ermeni Taşnak çetecileri tarafından katledilen 178 kişinin bulunduğu alan bakımsızlıktan dolayı içler acısı durumda.

1920 yılının Şubat ayında Ermeni kumandanı Baratof’un mezaliminden kaçarak Küçük Çatma köyüne sığınan çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 178 kişi Ermeni Taşnak çetecileri tarafından bir samanlığa doldurularak katledilmiş. Şehit edilen 178 kişi anısına Küçük Çatma köylüleri tarafından bu alan mezarlığa dönüştürülmüş ve 16x7 metre büyüklüğündeki şehitlik alanı içerisine 9 adet şahide taşı ile 1 adet Hicri 1334 tarihli Osmanlıca yazılı bir kitabe konularak koruma altına alınmıştı.

2010 yılında bu alanda yapılan kazıda çıkan cesetler, Ermenilerin yaptığı acımazsız katliamları gözler önüne sererken, yapılan kazılarda giysi, elbise parçaları, düğme, kemer ve postalların yanı sıra, şehit edilenlerin kemikleri ve çok sayıda kafatası ortaya çıkarılmıştı.

Geçen süre içerisinde kaderiyle baş başa bırakılan şehitlik tamamen harabeye döndü. Köylüler ise kendi imkanlarıyla şehitliği korumaya çalışıyor. Yetkililerden Küçük Çatma Şehitliği’nin koruma altına alınmasını isteyen köylüler, kısa sürede şehitliğin koruma altına alınmadığı takdirde şehirliğin tamamen kaybolacağını kaydettiler.

Öte yandan 2010 yılında Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nda yapılan kazıda 6 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde dolgu toprak boşaltıldı ve bu alan taşınmaz kültür varlığı olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Şehit edilen 178 kişi anısına Büyük Çatma köyü girişinde bir anıt yaptırılırken, Küçük Çatma köyü içerisinde bulunan katliam alanı yani mezarlık koruma altına alınmasına rağmen günümüze kadar herhangi bir şey yapılmadı.