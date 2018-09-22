Küçük Sedanur'u ‘Atak' buldu

Kars'ta 7 gün önce meyve toplamak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 9 yaşında ki Sedanur Güzel'in cesedini İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak" buldu.

Küçük Sedanur 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde kaybolmuştu. 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber olup, Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler arama çalışması başlatmıştı. Arama çalışmalarının 7. gününde İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği "Atak" tarafından dere kenarında üzeri taşlarla örtülü olarak küçük Sedanur'un cansız bedenine ulaşıldı.

“Katilin idamını istiyoruz”

Köy Muhtarı Şahmetin Aydın ise, “7 gündür aradık. Bugün cansız bedenine ulaştık. Şuan konuşacak halde değiliz. Katilin idamını istiyoruz. Biran önce katilin idamını istiyoruz sadece” dedi.