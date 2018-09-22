Küçük Sedanur'u bulan ekiplerden yürekleri dağlayan sözler

Kars'ta küçük Sedanur'un cansız bedenini bulan ekipler, Sedanur'un kuş gibi hafiflediğini ifade etti.

Kars'ın Paslı köyünde yaşanan olayda dere kenarında taşların altında cenazesi bulunan Sedanur Güzel (9) cenaze aracıyla otopsisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Böyle bir vahşeti görmediklerini belirten ekipler, "Bir taş var taşın alt tarafına koymuş, üzerine taşlar yığarak kapatmaya çalışmış. Kokudan dolayı ortaya çıkmış. Öyle ki ceset kurumuştu. Bir taşa bir oduna dokunursun ya öyleydi. Sedanur kuş gibi hafif olmuştu. Adli tıpta her şey ortaya çıkacak. Böyle bir vahşet olamaz. Anlatamıyorum, taşların arasına koymuş. Böyle bir vicdan olamaz" dedi.