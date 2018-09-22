Küçük Sedanur'un cansız bedenine ulaşıldı

Kars'ta kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cansız bedenine ulaşıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 7 gündür aranan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cansız bedeni, AFAD ekiplerince dere kenarında üzeri taşlarla örtülü halde bulundu.

Olay yerine gelen ailenin feryadı yürekleri dağladı. Acı haberi alan baba Abdullah Güzel ise olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Fenalaşan babaya ilk yardım ekiplerince müdahale edildi.

"Yapan kişiler en ağır cezayı almalı”

9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cesedinin bulunmasının ardından köylüler tepki gösterdi. Herkesin çocuğu olduğunu belirten vatandaşlar, "Ceset 200 metre aşağı da dere kenarında AFAD ekipleri tarafından bulunmuş. Bu bizim evladımız, herkesin evladı var yapan kişilerin en ağır ceza alması lazım. 9 yaşındaki bir çocuğa yapılır mı bu herkesin çocuğu var. Biz bu adamı içimizde istemiyoruz. İdam istiyoruz” dedi.

"Yapanın bulunup bu köyden gönderilmesini istiyoruz"

Devletin gereken cezayı vereceğine inandıklarını söyleyen köylüler, "İdam istiyoruz. Devletimize güveniyoruz. Yapanın bulunup ailesi ile hemen gönderilmesini istiyoruz. Yoksa biz cezasını vereceğiz. Gözümüzün önünde idam edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Küçük Sedanur meyve toplamaya çıktığında kaybolmuştu”

Kağızman ilçesinin Paslı köyünde Pazar günü öğle saatlerinde meyve toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kaybolan kızları Sedanur Güzel'i 7 gün boyunca arama çalışmaları devam ediyordu. 7. günde küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

16 Eylül Pazar gününden itibaren arama çalışması yürütülen Güzel'in kaybolması olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan komşu Ertan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.