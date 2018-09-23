Külliye inşaatında yıkım çalışması başladı

Kars’ta Faikbey Caddesi üzerinde yapımına başlanılan Sultan Alparslan Külliyesi inşaatında bulunan binaların yıkımına başlandı.
Kars'ta Faikbey Caddesi üzerinde yapımına başlanılan Sultan Alparslan Külliyesi inşaatında bulunan binaların yıkımına başlandı.
Kars Belediyesi'nden alınarak Sultan Alparslan Külliyesi projesine dahil edilen 3 binanın tahliyesi tamamlandı. Binada oluşabilecek tehlikeye karşı elektrik, cam, çerçeve ve çatılar söküldü.
İş makineleri tarafından binanın yıkımına başlanılırken, güvenlik gerekçesiyle bölge şeritlerle çevrildi.