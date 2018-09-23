İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Külliye inşaatında yıkım çalışması başladı

Kars’ta Faikbey Caddesi üzerinde yapımına başlanılan Sultan Alparslan Külliyesi inşaatında bulunan binaların yıkımına başlandı.

Kars'ta Faikbey Caddesi üzerinde yapımına başlanılan Sultan Alparslan Külliyesi inşaatında bulunan binaların yıkımına başlandı.


Kars Belediyesi'nden alınarak Sultan Alparslan Külliyesi projesine dahil edilen 3 binanın tahliyesi tamamlandı. Binada oluşabilecek tehlikeye karşı elektrik, cam, çerçeve ve çatılar söküldü.


İş makineleri tarafından binanın yıkımına başlanılırken, güvenlik gerekçesiyle bölge şeritlerle çevrildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.