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18 Eylül 2017 09:26

Kuraklık Çıldır Gölü’nü vurdu

Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü’nü kuraklık vurdu.

Kuraklık Çıldır Gölü’nü vurdu

18 Eylül 2017 09:26

Çıldır Gölü’nün suyu yaklaşık 4 metre çekildi.


Kars ili ile Ardahan ilinin ortak kullandığı Çıldır Gölü’nde son 10 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Yaban hayatına da ev sahipliği yapan Çıldır Gölü’nde su seviyesinin hızlı düşmesi vatandaşları da şaşırıyor.


Yüzölçümü 115 kilometre olan Çıldır Gölü’nün suyunun çekilmesinin en büyük sebebinin kuraklık olduğunu ifade eden vatandaşlar, bölgeye 40 gündür yağmur yağmadığını belirttiler.


Kuraklık olduğu için gölün suyunun çekildiğine dikkat Remzi Kara, “Kuralık mevsimi olduğu için, kuraklıktan oldu. Çok sıkıntı oldu. Şimdi bakalım ne olacak. İnşallah yağmur yağar dolar” dedi.


Bu yıl aşırı kuraklık olduğunu belirten Suat Sarıçayır, “Yağmur yamadı, dağlardan kar suyu fazla geliyordu, bu sene gelmedi. En büyük sebebi kuraklık. İlk kez bu kadar çekildi, bu yıl, bütün kaynaklar kurudu. Bu göle yazık olur, bunun şimdi kıyıdan 1 metre gitmesi, ortadan 3 metre gitmesi anlamına gelir. Gölün derin yerleri 2-3 metre çekildi. Kenardan 4 metre çekilen yerler var. En büyük sebebi kuraklıktır. Aşırı kuraklık oldu. Burada bizim aşırı yağmurlar yağardı. Bu yıl yaklaşık 40 gündür 1 kere normal bir yağmur yağdı” diye konuştu.


Son yılların en kurak mevsimin yaşandığı Kars’ta, Çıldır Gölü’de kuraklıktan nasibi aldı. İçerisi yosun bağlayan göl yaklaşık 3 metre çekildi. Yüzlerce yaban hayvanlarını da kıyılarında barındıran Çıldır Gölü son 10 yılın en kurak dönemini yaşıyor.




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